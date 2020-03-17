كبير المستشارين العلميين في بريطانيا: نأمل أن نقلص ضحايا كورونا إلى أقل من 20 ألف وفاة

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على جميع من في المملكة المتحدة الآن أن يتجنبوا السفر "غير الضروري" والاتصال بالآخرين لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جونسون أن الناس يجب أن يعملوا من المنزل إن أمكن ذلك، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة الصارمة.

وشدد جونسون على أن النساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والذين يعانون من ظروف صحية معينة عليهم أن يعتبروا التوجيهات السابقة "مهمة بشكل خاص".

وتأتي توجيهات جونسون للنساء الحوامل في وقت ذكرت فيه تقارير طبية أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل يشير لاحتمال حدوث مضاعفات سلبية للحوامل المصابات بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير البريطاني أن كبار السن والمعرضين لمشاكل صحية عليهم أن يبدأوا عزل أنفسهم في غضون

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