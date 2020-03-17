عمور يساهم في نشر فيديو توعوي أبدعه شباب للتحذير من “كورونا”- فيديو

أبدع شباب مغاربة فيديو توعوي حول سهولة انتقال فيروس كورونا، ليشجعوا المواطنين على لزوم منازلهم في هذه الفترة الاستثنائية، وقد شاركه الفنان حاتم عمور مع الجمهور.

وشارك عمور مقطع الفيديو، الذي أنجزه شباب في مدينة الدار البيضاء، مساهما في توعية متتبعيه، الذين يبلغ عددهم على “أنستغرام 3.7 مليون متابع.

وانخرط عدد من الفنانين في حملة “جلس فدارك”، التي تحث كل من تسمح له الظروف على المكوث في المنزل كإجراء مرحلي لمواجهة تفشي كورونا في المغرب

يذكر أن حاتم عمور قرر التكفل بعائلات متضررة من قرار إغلاق المقاهي، والحمامات، والمرافق العامة، التي تشهد تجمعات، في خطوة تضامنية تكافلية في الظرف الحالي.