اللجنة الأولمبية الدولية “تتحدى” كورونا و”ترفض” تأجيل الألعاب الأولمبية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لها عبر تقنية “فيديو كونفيرونس”، عن مواصلة التحضير لنهائيات النسخة المقبلة للألعاب الأولمبية رغم تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.

وشددت اللجنة الأولمبية على دعمها لجميع المجتمعات في رحلة مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، مبرزة في السياق ذاته أن تداعيات انتشار فيروس “كورونا” أرخت، كذلك، بظلالها على التحضيرات للنسخة المقبلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020″.

وتابعت اللجنة ذاتها، في بلاغ لها “على بعد أزيد من 4 أشهر على موعد انطلاق الألعاب الأولمبية ليست هناك ضرورة لاتخاذ قرار التأجيل في هذا التوقيت”.

ووفق إفادة صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار، فإن المشكلة الكبرى المطروحة تكمن في الرياضيين من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، الذين لا يسمح لهم بالتدرب في بلدانهم، أو القيام بذلك في بلدان أخرى، مبرزة أن لجنة المراقبة التابعة للجنة الأولمبية الدولية ترى أن مدة 15 يوما من التوقف عن الممارسة تبقى مقبولة إلى حد ما، غير أنها أقرت أنه في حال تمديدها فالعملية ستخلق الكثير من المشاكل.