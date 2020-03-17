محكمة النقض تنفي أي إصابة بـ”كورونا” في مؤسستها وتتوعد بمتابعة مروج “الخبر الزائف”

نفت محكمة النقض، بعد زوال اليوم الثلاثاء، وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مؤسستها القضائية.

وقالت رئاسة المحكمة، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنه تم تداول تسجيل صوتي، صباح اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يشعر بوجود حالة إصابة بوباء كورونا لدى سيدة في محكمة النقض، وإخلاء المحكمة من العاملين بها على وجه الاستعجال، بسبب هذه الحالة.

ونفت رئاسة محكمة النقض ما أسمته “أخباراً زائفة” بهذا الشأن، مستهجنة إطلاق مثل هذه الإشاعات في هذا الظرف بالذات، الذي يفرض على كل مواطن أن يتحلى بروح المسؤولية، والمواطنة الصادقة في عدم إثارة كل ما من شأنه أن يخلق الفتنة في المجتمع.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم تكليف الجهات المختصة بالتحري حول الجهة، التي أطلقت الخبر الزائف، لاتخاذ ما يلزم قانوناً في حقها.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن تعليمات صارمة أعطيت للنيابات لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.