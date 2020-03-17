اتخذت الحكومة الإسبانية مجموعة من القرارات بهدف تجنيب مواطنيها من الانعكاسات السلبية لفيروس “كورونا” على الإقتصاد المحلي كخطوة لتخفيف الأعباء على سكان الجارة الشمالية للمغرب.
وكشفت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنها ستضمن الماء والكهرباء والسكن، مبرزة في السياق ذاته أنه لن يتم طرد أي شخص من منزله بسبب الوضع الاقتصادي الراهن، والذي وصفته بـ” الصعب”.
وشددت الحكومة الإسبانية على كونها وافقت على مجموعة من الإجراءات لحماية التوظيف، ومنع حدوث أزمة مؤقتة من آثار دائمة.
وتابعت “سنسمح للموظفين بتقليص ساعات العمل، وسيحق لمن تم فصلهم الاستفادة من البطالة”.
وختمت “سنضع إجراءات لمنع الشركات الأجنبية من الاستفادة من هذا الوضع للسيطرة على الشركات الإسبانية في القطاعات الإستراتيجية”.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسبانية: سنعفي المواطنين من واجبات الماء والكهرباء والسكن ولن يطبق قرارالإفراغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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