معهد روبرت كوخ الألماني: انتشار فيروس كورونا قد يستغرق سنوات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - لوثار فيلر مدير معهد روبرت كوخ الألماني

رفع معهد روبرت كوخ، المؤسسة المرجعية المسؤولة عن تقييم مخاطر وباء فيروس كورونا في ألمانيا، تقييم الخطر من "معتدل" إلى مستوى "مرتفع" بشأن فيروس كورونا المستجد.

في مؤتمر صحفي عقده معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث صباح اليوم الثلاثاء (17 مارس/ آذار 2020)، قال رئيسه لوثر فيلر إن معهد الأبحاث يرجح انتقال وباء كورونا المستجد بين البشر لسنوات، وتابع "نحن ننطلق من فرضية أن وتيرة العدوى عالميا سوف تستمر لسنتين" على الأقل. وتابع "نحن نعلم أن انتشار الوباء يمر عبر موجات، ونحن لا نعرف بطبيعة الحال سرعتها بدقة. سوف نحتاج إلى سنوات لكي نصل إلى درجة عدوى من 60 إلى 70 بالمائة من الإصابات. وهذا يتعلق بدرجة كبيرة بتطوير لقاح يتم استخدامه". ويراهن الخبير بأن يحدث ذلك العام القادم.

وفي ذات السياق رفع معهد "روبرت كوخ" الألماني تقييمه حاليا للتهديد الناتج عن فيروس كورونا المستجد بالنسبة لصحة المواطنين في ألمانيا إلى مستوى "مرتفع".

وأرجع رئيس المعهد رفع التقييم إلى زيادة عدد حالات الإصابة، وكذلك إلى الإشارات التحذيرية الصادرة من الهيئات الصحية العامة والمستشفيات. وناشد فيلر المستشفيات زيادة قدراتها في وحدات الرعاية المركزة.

يذكر أن معهد "روبرت كوخ" كان يقيم خطورة الفيروس قبل ذلك بمستوى "معتدل".

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وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 6600 حالة، وفقا لتحليل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) للأرقام الصادرة عن الولايات الألمانية مساء أمس الاثنين. بينما لا يزال العدد الرسمي على موقع معهد روبرت كوخ مستقرا عند 6012 حالة وهي أرقام تعود إلى ظهر أمس الاثنين.

وأوضح هذا التحليل أن أكثر الولايات تضررا هي ولاية شمال الراين فيستفاليا بإصابات تجاوزت 2400 حالة تلتها بافاريا بأكثر من 1000 حالة ثم بادن-فورتمبرغ بأكثر من 900 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 16 حالة على مستوى ألمانيا بالإضافة إلى وفاة ألماني آخر أثناء إقامته في مصر.