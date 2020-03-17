- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أول وفاة بكورونا في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت دائرة الصحة في ولاية ساو باولو البرازيلية، الثلاثاء، أنَّها سجلت أول حالة وفاة مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
ومن المقرر أن يعقد جوزيه إيهيك جيرمان، رئيس دائرة الصحة في ساو باولو، وديفيد يوب، مدير مركز طوارئ كورونا في الولاية، مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء، لتوفير مزيد من التفاصيل.
في السياق، أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3226.
كما سجلت 21 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في الصين إلى 80881.
وفي مقاطعة هوبي الصينية، مصدر انتشار الفيروس، سجلت السلطات إصابة واحدة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول وفاة بكورونا في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.