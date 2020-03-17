تقرير يكشف "هشاشة" النظام الصحي التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير للمعارضة التركية هشاشة النظام الصحي في البلاد، مؤكدا أن النظام يعيش وضعا أسوأ من كل بلدان العالم من حيث الاستعدادات والإجراءات الوقائية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن "عدد المستشفيات في تركيا 1534، وعدد الأسرة بها لمواجهة أي أزمات صحية محتملة، يبلغ تقريبا 231 ألفا و913 سريرا، كما أنه وفقا لآخر البيانات فإن عدد أسرة المرضى في العناية المركزة يبلغ 24 ألفا و71 سريرا".

التقرير أعدته البرلمانية عن الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية غمزة طاشجي أر، حول فيروس كورونا الجديد الذي جاء تحت عنوان: "النظام الصحي الهش في تركيا أمام الوباء"، ونشرته الثلاثاء صحيفة "يني جاغ" التركية.

وتابع: "أي أن نصيب كل ألف فرد من الأسرة هو 2.8 سرير، لتحتل تركيا بهذه النسبة المركز التاسع بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين يبلغ هذا الرقم 13.1 سرير باليابان و8 في ألمانيا و6 في فرنسا و3.2 في إيطاليا".

ولفت التقرير إلى أن "تركيا تحتل مرتبة متدنية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث عدد الأطباء، إذ إن لكل 1000 مريض 1.9 طبيب".

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وبين أن تركيا تحتل المركز الأخير بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث عدد الأطباء إلى المرضى، مشيرة إلى أن نصيب كل ألف فرد من الأطباء بالنمسا هو 5.2 طبيب وفي ألمانيا 4.3 وفي إيطاليا 4 أطباء وفي فرنسا 3.4 أطباء.

وطالب التقرير حكومة أنقرة باتخاذ جميع التدابير اللازمة على وجه السرعة من أجل تقليل انتشار الفيروس، ومنع انهيار الخدمات الصحية مع الطلب المفاجئ.

في سياق متصل، قال عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا البروفيسور ألباي عزب إنه من المتوقع وصول عدد الإصابات بالفيروس إلى 5000 إصابة في غضون الأسابيع الأربع المقبلة، وأنه في أسوأ الحالات سوف يصل إلى 30 ألف إصابة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها البروفيسور التركي ونقلتها محطة "خبر ترك" التركية التلفزيونية التي أعرب فيها عن توقعه بأن يصل عدد الإصابات بالفيروس للذروة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن "التوقعات تشير إلى احتمالية إصابة 5 آلاف تركي في غضون 3-4 أسابيع، وأن هذا الرقم الخطير للغاية من الممكن أن يصل إلى 30 ألفا".

وناشد عزب المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والانتباه للتحذيرات جيدا.

وأمس الإثنين، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 47 بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.