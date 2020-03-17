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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: تضامن الإمارات مع إيران بأزمة كورونا وشعبها يُجسد قيم قيادتنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
الدوحة - الخليج 365
وصف وزير الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، تضامن بلاده مع إيران وشعبها بأزمة كورونا بأنه يُجسد قيم قيادة الدولة.
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية".
وتابع في التغريدة ذاتها، أن "التضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما امتد".
وشدد على أن "تضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة تفشي فيروس كورونا يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها".
وأمس الاثنين، أرسلت الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات ثانية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" - أن الإمارات أرسلت حزمة ثانية من المساعدات الطبية ومعدات الإغاثة إلى إيران تتضمن 32 طناً من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية لمواجهة كورونا.
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