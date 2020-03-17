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غاضبون يحطمون باب مرقد ويشتبكون مع الشرطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسر غاضبون باب مرقد «معصومة» في مدينة قم، اعتراضا على إغلاقة، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإغلاق بعض المزارات والمقابر في وجه الإيرانيين، بعد انتشار فيروس كورونا المتحور بصورة كبيرة في أغلب محافظات إيران.

وشهدت مدينة مشهد احتجاجات مماثلة، بعد اعتراضات سابقة لرجال دين أخرت إغلاق تلك المراقد في وقت سابق، على الرغم من ارتفاع عدد الوفيات، واشتبكت الشرطة الإيرانية مع المحتجين على إغلاق مرقد الإمام الرضا في مشهد، بعد كسر الأبواب والحواجز.

من جهته أدان مرکز إدارة الحوزات العلمیة في إیران، ببيان تلك التصرفات بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية، واعتبر أن «إغلاق المرقد أمر صعب ومؤلم، ولكن لا شيء يمكن أن يكون عذرا لانتهاك حرمته».

وأعلن وزير الطرق وبناء المساكن الإيراني محمد إسلامي عن فرض قيود على حرية التنقل في 11 محافظة إيرانية للحد من تفشي الفيروس، وفق لما نقلته وكالة فارس الإيرانية.