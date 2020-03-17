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طهران تطلق 85 ألف سجين.. وتستثني السياسيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أمس أنه تم منح إجازة موقتة لنحو 85 ألف سجين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إلى أنه تم إعطاء هذه الإجازة «للسجناء لمغادرة السجن موقتا» بسبب كورونا وأعياد رأس السنة الفارسية (21 مارس).

وقال المتحدث غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو أمس، إن «القرار شمل نحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء أمنيون»، وأضاف أن «نصف السجناء الأمنيين منحوا إجازة».

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وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، أعلن أمس الأول عن توجه لإطلاق سراح 83 ألف سجين في مختلف أنحاء إيران بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن السلطات، واستثنت السلطات الإيرانية المئات من المعتقلين السياسيين رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

واعتبر رئيسي خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في طهران، أن قضية إطلاق سراح السجناء من خلال تكليف الآلاف من المساعدين القضائيين في وقت قصير جاء في إطار «تعزيز قدرة الدفاع البيولوجي للشعب»، وفق تعبيره.

وعلى الرغم من الإفراج عن عدد قليل جدا من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي (أغلبهم من الإصلاحيين)، فإن السلطات تمتنع عن إطلاق سراح الغالبية العظمى منهم، فيما يعيش هؤلاء ظروفا غير صحية، ويواجهون خطر الإصابة بالأمراض بسبب البيئة المغلقة.