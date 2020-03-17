بعد سيول منخفض التنين.. قرار عاجل من السيسي

كتب: ضياء السقا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول، التي تعرضت لها البلاد، مؤخرا، في كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الرقابة الإدارية.

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التى شهدتها البلاد مؤخراً.

ووجه الرئيس باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التى واجهت الدولة فى التعامل مع السيول.

وشهدت البلاد، الخميس والجمعة الماضيين، برق ورعد، وسقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، وصلت حد السيول على بعض المناطق، تأثرا بموجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بمنخفض التنين.