لجنة الرعاية الصحية في السجون بحثت الاجراءات لمواجهة دخول الفيروس اليها

عقدت "لجنة الرعاية الصحية في السجون" اجتماعا في بيت الطبيبب بدعوة من ​نقابة الأطباء​ وبحضور نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​.

وناقش المجتمعون وضع السجون عموما، وبحثوا في الاجراءات الواجب اتخاذها لمنع دخول وباء ​الكورونا​ الى السجون

واكد النقيب ابو شرف ان ​نقابة الاطباء​ ستعمل مع الجمعيات العلمية المختصة في النقابة على تأمين اطباء بصورة مستمرة في كل السجون والنظارات للتأكد من ان الامور الصحية تسير على ما يرام في هذه الاماكن.من جهتها اشارت الدكتورة يارد الى ان ​وزارة الصحة​ ستصدر اليوم خطة تضمنها ارشاداتهاوتوضيحاتها في هذا المجال.

واتفق المشاركون على استئناف اجتماعاتهم بداية الاسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات.