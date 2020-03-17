مستشفى بيروت الحكومي: استقبال التبرعات النقدية عبر حسابين مصرفيين في المصرف المركزي لمواجهة الازمة

اشارت ادارة ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ إلى انه بعد ان لمست إدارة المستشفى رغبة عدد من المواطنين تقديم الدعم لجهود التصدي ل​فيروس كورونا​، تستقبل الادارة التبرعات النقدية عبر حسابين مصرفيين فتحا لهذه الغاية في ​المصرف المركزي​ كالتالي: للمستشفى: BANK NAME Banque du Liban

BRANCH NAME Hamra Branch

BENEFICIARY NAME Martyr President Rafik Bahaa Eddine

Hariri Hospital

NAME OF ACCOUNT CORONA DONATION - Martyr President Rafik Bahaa Eddine

Hariri Hospital

اسم الحساب (ب​اللغة​ العربية) حساب جاري / هبات كورونا مستشفى ​رفيق الحريري​ الجامعي

ACCOUNT NUMBER 719041200

IBAN LB40 0999 0000 0001 0017 1904 1200 للعاملين في أقسام ​الكورونا​: Advertisements

BANK NAME Banque du Liban

BRANCH NAME Hamra Branch

BENEFICIARY NAME Employee working in CORONA - Martyr President Rafik Bahaa Eddine

Hariri Hospital

NAME OF ACCOUNT Martyr President Rafik Bahaa Eddine

Hariri Hospital

اسم الحساب (باللغة العربية) حساب جاري / مستشفى رفيق الحريري الجامعي هبات الموظفين العاملين في قسم كورونا

ACCOUNT NUMBER 719041190

IBAN LB19 0999 0000 0001 0017 1904 1190 أما لمن يرغب بتقديم ال​مساعدات​ العينية فيرجى الاتصال بالادارة العامة على الرقم 831001-01. وتلفت الادارة نظر المتبرعين الى وجوب التثبت من وجود عقد اتفاق تعاون مسبق بين المستشفى واي جهة تستقبل مساعدات باسمه قبل التبرع لها. على ان يتم ​الاعلان​ قريبا عن اسماء الجمعيات او المنظمات التي ستقوم بجمع الدعم لمواجهة تداعيات الكورونا لصالح مستشفى بيروت الحكومي الجامعي".

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