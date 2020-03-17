البزري التقى وفد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا

إلتقى رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ وفد تجمع ​المؤسسات الأهلية​ في صيدا، حيث تم التداول في التدابير والأنشطة التي ستقوم بها المؤسسات الأهلية بالتنسيق مع فاعليات المدينة وبلديتها من أجل مجابهة خطر إنتشار فيروس ​الكورونا​ على الساحة الوطنية والمحلية، وكيفية مساعدة أهالي المدينة، وتخفيف وطأة التدابير المتخذة التي قد تؤثر سلباً على الحركة الإقتصادية، والمعيشية، والأنشطة الإجتماعية.

وأكّد البزري على أهمية دور المؤسسات الأهلية و​المجتمع المدني​ في ​مدينة صيدا​ وضرورة التنسيق بين مختلف القوى في المدينة لتجاوز ​الأزمة​ الوطنية التي يعاني منها ​لبنان​ نتيجة لإنتشار وباء الكورونا عالمياً، مشدداً على وجوب التكافل الإجتماعي لتخطّي الأوقات الصعبة وتداعياتها، كما وتمّ الإتفاق على إستمرار التشاور والتنسيق والتواصل مع مختلف الفئات من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لحماية المدينة وأهلها.