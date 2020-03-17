دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة النفايات المنزلية الصلبة

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة ​معالجة النفايات​ المنزلية الصلبة وتحديد مواقعهم ومراكزهم، في حضور وزير الداخلية محمد فهمي، وزير البيئة دميانوس قطار، وزير الاشغال العامة ميشال نجار، وزير الصناعة عماد حب الله، والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

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