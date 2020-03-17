أعلنت رابطة اساتذة الجامعة اللبنانية، في بيان، انه "لا يتوفر لجميع الطلاب الكومبيوتر والتليفون الذكي بسبب الأزمة الاقتصادية، وإن استخدام "الأونلاين" في الوقت نفسه لعدة أشخاص يبطىء الإنترنيت، وهذا الأمر سيفرض نفسه على الجامعة".
وأشارت إلى انه "لا تتوفر فرص متساوية لجميع الطلاب لجهة التعليم عن بعد والوضع العائلي. ولا يجب أن يجتمع الطلاب في مكان واحد لاحتمال الإصابة بالوباء، إذ أنهم قد يعمدون إلى الدرس على كومبيوتر واحد متوفر لأحدهم لذلك يجب توفير الإنترنيت السريع والسعة الكافية بسعر مخفض للطلاب".
ورأت ان هناك "حاجة لإجراء تقييم لهذه التجربة التي تقدم عليها الجامعة ليبنى على الشيء مقتضاه"، مؤكدا "ضرورة استكمال وتمديد العام الجامعي مهما كان الثمن وطالت المدة، على أن يعاد إلقاء المحاضرات حالما يستقر الوضع".
وفي حيت لفتت إلى أنها تشجع التعليم عن بعد، أوضحت أنها تطالب بأن لا يكون حاليا بصورة ملزمة إجبارية، إنما اختيارية لمن تتوفر لديه الظروف المناسبة، لإبقاء التواصل مع الجامعة، مثمنة عاليا النوايا الحسنة لإطلاق التعليم عن بعد، لكنها رفضت تدفيع أهل الجامعة أثمان ظروفهم الصعبة.
وتمنت أن "تنتهي أزمة الوباء سريعا وأن تعود الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت"
كانت هذه تفاصيل خبر اساتذة الجامعة اللبنانية: لا فرص متساوية للطلاب للتعلم عن بعد ويجب استكمال وتمديد العام الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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