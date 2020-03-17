بلدية جبيل: نتكفل بـ100 الف ليرة من سعر فحص الكورونا عن كل جبيلي

أكدت بلدية جبيل - بيبلوس أنها "تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار التوعية على وجوب الحذر والحيطة والتقيد بالإجراءات تجنبا لانتشار فيروس كورونا"، معلنة أنه "تم الاتفاق على التعاون بين البلدية ومختبرات عقيقي وبولس في جبيل، التي تجري الفحص المخبري السريع لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في المنازل لكل من يحمل وصفة من طبيب مختص، على أن تتكفل البلدية بمبلغ 100 الف ليرة لبنانية من سعر الفحص الإجمالي عن كل جبيلي، شرط أن تكون خانة المحلة أو القرية على وثيقة هويته جبيل".
وطلبت البلدية في بيان لها من "أي مواطن يحمل وصفة طبية لإجراء فحص الكورونا عدم التأخر والاتصال بالمختبر على الرقم التالي: 09541000-09943370".
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