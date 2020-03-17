حبشي اتفق مع فاعليات دير الأحمر على سلسلة من الإجراءات الإحترازية بسبب كورونا

عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​، في مكتبه في ​دير الأحمر​، إجتماعاً لمتابعة موضوع تفشي وباء ​الكورونا​، حضره رئيس إتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان الفخري، الخوري يوحنا مارون النداف عن المطرانية ومركز دير الأحمر الصحي، رؤساء البلديات، مخاتير المنطقة، لجنة الطوارئ، وتمّ الإتفاق على الأمور التالية:

إقامة نقطة ثابتة عند مدخل المنطقة، بإشراف مباشر للبلديات وبمشاركة الجمعيات ومتطوعين من المنطقة، الهدف منها تكثيف التوعية على الوقاية، والإلتزام بالإرشادات مع تقييم لحركة المرور من وإلى المنطقة.

من ضمن لجنة الطوارئ، تمّ تكليف السادة متابعة الملفات التالية:

- التنسيق مع المطرانية: الخوري يوحنا مارون النداف

- التنسيق مع الأجهزة الأمنية: رئيس بلدية بشوات حمدان كيروز

- متابعة الشق الصحي والطبي: الدكتور نديم الليطاني + مركز دير الأحمر الصحي

- إنشاء ومتابعة هيئة التنسيق بين لجان القرى المحلية التي تضمّ عناصر شرطة البلديات والمتطوعين: سمير ديب وبسام حبشي

Advertisements

وإنفاذاً لمقررات مجلس الوزراء والسلطات المختصة، العمل على إقفال كل المؤسسات التجارية والمطاعم والأفران وغيرها باستثناء محلات السمانة، أفران الخبز، الصيدليات ومحطات البنزين.

وتوجيه إنذارات من قبل البلديات بحق كل المؤسسات المخالفة للبند رقم 3 في مهلة أقصاها 6 ساعات، وفي حال المخالفة سيتمّ تسطير محاضر ضبط بحقهم وإبلاغ الجهات الأمنية، ومنع دخول باصات الرحلات إلى المقامات الروحية، والطلب من الأهالي عدم التنقّل خارج النطاق البلدي وعدم التجول إلا للضرورات القصوى، وإلتزام المنازل، والطلب من كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان وداء السكري وأمراض الرئة، والأكثر عرضةً لتداعيات الإصابة ملازمة المنازل حفاظاً على سلامتهم، وتأمين كل النواقص في ​المستلزمات الطبية​ بالتنسيق مع مركز دير الأحمر الصحي ومستوصفات المنطقة، وتكليف أجهزة الشرطة في البلديات تبليغ المؤسسات التجارية بالتالي:

- التقيد بالشروط الصحية والنظافة العامة

- عدم التلاعب بالأسعار (دون أي مبرّر)، ووضع تسعيرة على كافة السلع وأن تكون بالليرة اللبنانية، خصوصاً بعد ورود العديد من الشكاوى حول زيادة أسعار السلع التجارية، لا سيما الغذائية منها، وضرورة الإلتزام بكل ما تقدم.

وفي موضوع ​مخيمات النازحين​ السوريين، وبعد الإتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين السوريين​ UNCHR، تمّ الإتفاق على تعقيم المخيمات دورياً من قبل المفوضية، والتقيد بالحجر المنزلي ومنع التجول إلا في حالات الضرورة القصوى، وبإذن من جهاز الشرطة في كل بلدة.

ومن أجل إنفاذ ما تقدّم أعلاه، أجرى النائب أنطوان حبشي إتصالاً بمحافظ بعلبك – الهرمل ​بشير خضر​، ورؤساء الوحدات الأمنية في البقاع من أجل التعاون وضمان تنفيذ خريطة الطريق.

كما زار والوفد المرافق مطران بعلبك – دير الأحمر حنا رحمه في دار المطرانية، من أجل وضع سيادته في أجواء الإجتماع ومقرراته، والتعاون إلى أقصى درجات الحذر والإنتباه من أجل الخروج من هذه الأزمة الصحية.