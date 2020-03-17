عربيد: هل بدأت الحكومة بالتفكير استباقيا بكيفية دعم القطاعات كافة؟

سأل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ​شارل عربيد​، في بيان، "ما اذا كانت ​الحكومة​ قد بدأت بالتفكير استباقيا بالانعكاسات الاقتصادية وكيفية الدعم للقطاعات كافة على غرار باقي الدول. ديمومة العمل، متى عاد العمل والإنتاج، بحاجة إلى إجراءات وتشريعات، تهيأ منذ الان، تعالج وترتب بشكل مرن استمرار وبقاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتحافظ على القوى العاملة فيها".

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