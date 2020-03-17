القطان دان قرار اخلاء سبيل عامر الفاخوري

دان رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ ​احمد القطان​ "​إخلاء سبيل​ العميل ​عامر الفاخوري​"، معتبرا ان "هذا القرار إدانه لكل من وافق عليه سيما ان هذا العميل خان أهله وشعبه ووطنه".

وفي تصريح له، راى القطان أنه "يجب ان لا يمر هذا القرار على اللبنانيين الشرفاء مرور الكرام وأقل ما يجب ان يفعله من اتخذ هذا القرار او وافق عليه او ساعد في اتخاذه ان يستقيل من منصبه وان يعتذر من كل اللبنانيين سيما الشهداء والجرحى وذويهم والمقاومين".