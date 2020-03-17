بدأت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة في محافظة عكار العمل على اقفال المحال التجارية". واستثنت من هذا الاجراء المحال التي تبيع مواد غذائية، الافران والصيدليات و محطات المحروقات و مكاتب الصيرفة و تحويل الأموال، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع الذي اعلن التعبئة العامة في اطار خطة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وسيستمر هذا الاجراء حتى نهاية الشهر.
وأملت من المواطنين "التعاون مع تطبيق هذه القرارات التي هي في خدمة الصحة والسلامة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة اقفلت محال تجارية في عكار منعا لانتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.