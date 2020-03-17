امن الدولة اقفلت محال تجارية في عكار منعا لانتشار فيروس كورونا

بدأت دوريات من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في محافظة عكار العمل على اقفال المحال التجارية". واستثنت من هذا الاجراء المحال التي تبيع مواد غذائية، الافران والصيدليات و محطات المحروقات و مكاتب الصيرفة و تحويل الأموال، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع الذي اعلن التعبئة العامة في اطار خطة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وسيستمر هذا الاجراء حتى نهاية الشهر.

وأملت من المواطنين "التعاون مع تطبيق هذه القرارات التي هي في خدمة الصحة والسلامة العامة".