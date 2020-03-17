دونالد ترامب يطلب من الأميركيين العمل من منازلهم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح له، أن "إجراءات اختبار كورونا تسير بشكل جيد"، مؤكداً أن "الاقتصاد سيتعافى سريعا من تبعات فيروس كورونا"، مشيراً إلى أننا "نشجع اعتماد الاستشارات الطبية عن بعد".
وأوضح ترامب أننا "طالبنا جميع الشركات تخفيض التجمعات البشرية حماية للصحة العامة"، طالباً من الأميركيين العمل من منازلهم، مؤكداً أننا "سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا".
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