السطات السعودية تقرر إبقاف الصلاة في المساجد والاكتفاء برفع الأذان

أكدت وكالة الأنباء السعودية، أن "هيئة كبار العلماء في السعودية أصدرت قراراً بحظر صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، في إطار جهود احتواء وباء كورونا"، مستثنيةً "الحرمين الشريفين من هذا القرار".

بالتوازي، أعلنت السلطات السعودية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، لمواطنة قادمة من إسبانيا وأخرى مخالطة لحالات سبق أن تم تشخيصها بالفيروس.

كماأوضحت أنالعدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، في حين تخضع بقية الحالات للرعاية الصحية في العزل الصحي.