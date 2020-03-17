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إصابة اثنين من موظفي منظمة الصحة العالمية بفيروس كورونا

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أعلن المتحدث باسم ​منظمة الصحة العالمية​ كريستيان لندماير، في مؤتمر صحافي بجنيف، أنه تأكدت إصابة الشخصين يومي الخميس والجمعة الماضيين و"عادا إلى منزله وانعزلا".

ولفت إلى أنه "تم فحص زملائهما في المكتب ونحن في انتظار مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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