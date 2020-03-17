إصابة اثنين من موظفي منظمة الصحة العالمية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​منظمة الصحة العالمية​ كريستيان لندماير، في مؤتمر صحافي بجنيف، أنه تأكدت إصابة الشخصين يومي الخميس والجمعة الماضيين و"عادا إلى منزله وانعزلا".

ولفت إلى أنه "تم فحص زملائهما في المكتب ونحن في انتظار مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع".