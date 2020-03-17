وكالة الأنباء الألمانية: إصابة المرشح الأبرز لخلافة ميركل بفيروس كورونا

أكدت وكالة الأنباء الألمانية، إصابة المرشح الأبرز لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فريديريك ميرز، بفيروس كورونا، بعد أن أظهرت الفحوص المخبرية ذلك.
من جهته، أشار متحدث باسم ميرز إلى أن "الأخير أجرى اختباراً وكانت نتيجته التحاليل إيجابية"، لافتاً إلى ان "ميرز سيبقى في المنزل في الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع المقبل".
بموازاة ذلك، كان الحزب الديمقراطي المحافظ، أرجأ في وقت سابق مؤتمراً كان من المقرر عقده أواخر نيسان المقبل، لاختيار زعيم جديد بعدما أعلنت أنيغريت كرامب كارينباور استقالتها من رئاسة الحزب
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