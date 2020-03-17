السلطات الأردنية تخلي سبيل 1500 موقوف بسبب كورونا

أكد رئيس محكمة ​أمن الدولة​ في ​الأردن​ القاضي العسكري علي المبيضين، "إخلاء سبيل 1500 موقوف على ذمم قضايا جنح منظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة".

ولفت المبيضين إلى أن "هذا القرار جاء نظراً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وانسجاماً مع القرارات الحكومية التي تم اتخاذها لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد".

كما أوضح أن "المحكمة قررت الإفراج عن هؤلاء الموقوفين عملاً بأحكام القانون من أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، ووفقاً لما رأته المحكمة من تغليب المصلحة العامة وإسهاماً منها في مواجهة الأزمة التي تسبب بها كورونا".