وزارة النقل العراقية تعلق الرحلات الجوية حتى أواخر آذار الحالي

أكدت وزارة النقل العراقية تعليق رحلاتها الجوية لجميع القطاعات الداخلية والخارجية، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى 24 آذار الحالي، في إطار إجراءاتها المبذولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
ولفتت الوزارة إلى أن "قرار الإيقاف يأتي التزاماً بقرارات لجنة الأمر الديواني المتعلقة بتطورات الوضع الصحي، والإجراءات الاحترازية للحد من خطر انتشار الفيروس".
كما أكدت "حرصها والتزامها التام والمستمر بقرارات اللجنة وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتنظيمها المكثف للحملات الوقائية، لافتةً إلى أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في العراق، و"الحفاظ على سلامة المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس".
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