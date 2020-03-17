السلطات الإيرانية تركّب دواءاً يعالج الأعراض الرئوية الناجمة عن كورونا

أعلنت رئيس اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية لمكافحة ​فيروس كورونا​ مصطفى قانعي، توصّل بلاده إلى "تركيب دواء لعلاج التهابات الرئة لدى المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الفيروس".

ولفت قانعي إلى أن "هذا الدواء يقلل من فترة بقاء المصابين في المستشفى حتى مدة 4 أيام"، موضحاً أن "الدواء ليس علاجا من فيرس كورونا، وإنما علاج للأعراض الرئوية الناجمة عنه".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ال​إيران​ية في وقت سابق، رصد 135 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 988 حالة. كما سجلت إصابة 1178 شخصاً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 16169 حالة.