نائب الرئيس الأميركي: اختبارات فيروس كورونا متوفرة في جميع الولايات

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن اختبارات فيروس كورونا متوفرة في جميع الولايات، طالباً من شركات البناء توفير أماكن للمستشفيات.
وفي حين شدد على أنه "إذا كان هناك التزام بالتعليمات ستتراجع الإصابات بفيروس كورونا"، أشار إلى أن "على الأميركيين تجنب التجمعات كإجراء وقائي من كورونا"، لافتاً إلى أنه "لا يجب تجمع أكثر من 10 أشخاص".
وأوضح أن وسائل الإعلام ستطلق حملة توعية حول مواجهة كورونا، لفت إلى أننا "نركز على إجراءات الاختبارات والوقاية".
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