شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب التركى: نظامنا الصحى هش وغير قادر على مواجهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت البرلمانية التركية عن حزب الشعب الجمهورى المعارض، غمزة تاشتشيار، تقريرًا حول فيروس كورونا الجديد بعنوان "النظام الصحى الهش فى تركيا أمام الوباء"، وأشارت فى التقرير إلى أن تركيا فى وضع أسوأ من كل البلدان من ناحية عدد أسِرة المرضى والأطباء.

وقالت البرلمانية فى حزب الشعب الجمهورى أن تقرير تاشتشيار، أوضح أن عدد المستشفيات فى تركيا 1534 مستشفى، وأن عدد الأسرة فى تلك المستشفيات لمواجهة أية أزمات صحية محتملة. حوالى 231 ألف و913 سرير، كما أنه وفقًا لآخر البيانات فإن عدد أسرة المرضى فى العناية المركزة يبلغ 24 ألف و71 سريرًا.

وجاء فى التقرير أن تركيا تحتل مرتبة متدنية بين البلدان الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية من حيث عدد الأطباء لكل 1000 مريض، وقالت تاشتشيار إنه على الحكومة التركية اتخاذ جميع التدابير اللازمة بسرعة من أجل تقليل انتشار هذا الفيروس فى بلدنا ومنع انهيار الخدمات الصحية مع الطلب المفاجئ.

Advertisements

ان موقع تركيا، ذكر أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبرهيم كالن، أعلن عن تأجيل الزيارات الخارجية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى إطار سلسلة تدابير احترازية ضد فيروس كورونا.

وبيّن كالن تعطيل المدارس لمدة أسبوع، والجامعات 3 أسابيع، اعتبارًا من 16 مارس الحالى، على أن يتلقى الطلابُ التعليم من المنازل عبر قنوات تلفزيونية والإنترنت اعتبارا من 23 مارس، ولمدة أسبوع، مبينًا أن وزارة التعليم أعدت بنية تحتية لذلك.

من جهة، أكدت وزارة الدفاع التركية استخدام الكاميرات الحرارية فى جميع الوحدات العسكرية، واستعمال العاملين على الحدود للملابس الواقية من الفيروسات.