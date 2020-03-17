وزارة الداخلية توضح حقيقة “الاجتماع المستعجل” لفرض الطوارئ بالبلاد على خلفية “كورونا”

خرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتوضيح حقيقة عقدها لاجتماع مستعجل لإقرار حالة طوارئ بالبلاد، على خلفية التدابير المتخذة لمحاصرة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه يتم على تطبيقات التواصل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تداول منشور يتضمن مزاعم ومغالطات عن إغلاق مداخل ومخارج بعض المدن، وتجميد أنشطة الأمن الوطني والوقاية المدنية وكذا عقد اجتماع مستعجل بمقر وزارة الداخلية من أجل إقرار حالة الطوارئ بالمملكة.

وبهذا الخصوص، أكدت وزارة الداخلية على أن المعلومات المتضمنة بهذا المنشور، هي معطيات لا أساس لها من الصحة ولا سند لها في الواقع.

وذكرت وزارة الداخلية بأن جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19″، يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، مجددة التأكيد على أن فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.