بعد إصابته بـ”كورونا”.. اعمارة يعقد اجتماعاً عن بعد لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالموانئ – صورة

بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الأخير، عقد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عن بعد مع المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، في إطار ممارسته لمهامه الاعتيادية.

وحسب صفحة اعمارة الرسمية في “فايسبوك”، إن الاجتماع تطرق إلى مختلف الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الوكالة الوطنية للموانئ على مستوى العاملين بها، وكذلك على مستوى معالجة عمليات التصدير والاستيراد بمختلف موانئ المملكة.

واطلع الوزير، خلال الاجتماع، على تقدم تنزيل مقتضيات المذكرة الصادرة عنه بخصوص الاحتياطات الواجب اتخاذها بموانئ المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وكانت وزارة التجهيز والنقل أعلنت، مساء السبت الأخير، إصابة الوزير عبد القادر اعمارة بفيروس كورونا.

وأوضحت أنه بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية، وإحساسه بتعب غير عادي، مصحوب بآلام في الرأس، تقدم إلى المصالح الطبية، حيث أجريت له الفحوصات والإختبارات الضرورية، التي أكدت تعرضه للإصابة بالفيروس الوبائي.