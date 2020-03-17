ریاضیون ینخرطون في الحملة التحسیسیة لمواجهة “کورونا” – فيديو

طالب رياضيون، من خلال تصريحات متفرقة لـ” اليوم 24″، المغاربة باحترام القرارات الوقائية المتعلقة بمحاولة الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد المتحدثون على ضرورة إتباع جميع تعليمات السلطات للحد من انتشار الفيروس قياسا مع الحالات المرتفعة في العديد من الدول.

وأكد الرياضيون على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل والخروج عند الضرورة القصوى لقضاء الحاجيات اللازمة في انتظار السيطرة على الوضع.