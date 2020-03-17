وزير السياحة المصري: سياح إيطاليون يرفضون العودة إلى بلادهم بسبب كورونا

قال وزير السياحة والأثار، خالد العناني، إن سياحا إيطاليين يرفضون الرجوع إلى بلدهم، ويفضلون المكوث في مصر إلى غاية فصل الصيف، خشية الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في إيطاليا، التي سجلت معدلات مرتفعة من الإصابات، والوفيات، بسبب الوباء.

وأوضح العناني، خلال مكالمة هاتفية في برنامج حكاية المصري، مساء أمس الاثنين، أن المناخ الحار، والأماكن السياحية المفتوحة، التي تتميز بها مصر، هي التي تجذب السياح، عكس المدن، التي تعرف مناخا أسوء، وتكون فرصة انتشار الفيروس فيها كبيرة، مضيفا، أنه خلال 72 ساعة، عرفت مصر وفود 17 ألف سائح، على الرغم من قرارت تعليق الرحلات الجوية، وفرض إغلاق الحدود للحد من انتشار الجائحة.

وأضاف وزير السياحة المصري، أن نسبة الأشغال في بعض الفنادق في مصر وصلت إلى 70 في المائة، وأن بعض السياح الإيطاليين يطالبون بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف، مؤكدا أن هذا العدد لم يجعل مصر تركز اهتمامها على أرباح قطاع السياحة، وأن الحفاظ على صحة المواطنين، والسياح يعتبر من الأولويات.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، بالطريقة، التي تعاملت بها السلطات المصرية مع فيروس كورونا، ومتابعة ظهور الأعراض لدى السياح والسيطرة عليها داخل المجتمع، كي لا ينتشر على نطاق أوسع، وأضاف أن مصر، وعمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة، اللتان تملكان “نظام مراقبة قوي”، يعتمد على الأحداث.

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وكانت الحكومة المصرية، قررت، أمس، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، بداية من ظهر الخميس المقبل، حتى يوم 31 مارس الجاري، فيما أعلنت وزارة الصحة، والسكان المصرية، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي الوفيات في مصر، بسبب فيروس كورونا إلى 4 حالات.