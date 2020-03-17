سابقة..بسبب طلب “مهلة استرجاعية”..القضاء يؤجل تنفيذ حكم بالإفراغ ضد امرأة وأطفالها بسبب “كورونا”

في بادرة هي الأولى من نوعها، استجابت المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات، خلال هذا الأسبوع، لطلب تأجيل تنفيذ حكم بالإفراغ، بسبب الوضعية الاستثنائية التي تمر منها البلاد في مواجهة فيروس “كورونا”.

وحسب الأمر الذي أصدرته ابتدائية الخميسات أمس الإثنين، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، فإن سيدة تقدمت بطلب للمحكمة تلتمس فيه استصدار مهلة استرحامية لإفراغها من المنزل الذي تقيم فيه، بعدما تقرر إفراغها له في 20 من شهر مارس الجاري.

وقالت المحكمة في قرارها إنه “أمام الوضعية الاستثنائية التي تمر منها المملكة، والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يمكن أن ينتج عنه من مساس الوضعية الصحية للمواطنين خاصة أمام قرار الدولة المتمثل في التزام المواطنين بمساكنهم وعدم الاختلاط، فإن إفراغ المنفذ عليها من مسكنها هي وأبناؤها الصغار في الوقت الراهن من شأنه الإضرار والمساس بالصحة العامة”.

واعتبرت المحكمة أن طلب الاسترحام بسبب جائحة “كورونا” هو طلب وجيه ومبرر، ويتعين الاستجابة له، مانحة مقدمة الطلب مهلة شهر، على أن تستأنف عملية التنفيذ مباشرة بعد انتهاء الأجل.

يشار إلى أنه ابتداء من اليوم، قررت النيابة العامة والسلطة القضائية ووزارة العدل، تعليق العمل في المحاكم، واقتصاره على القضايت ذات الطابع الاستعجالي أو التي يوضع المتابعون فيها رهن إجراءات سالبة للحرية.