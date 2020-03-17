منظمة الصحة العالمية تعلن رصد إصابتين بين موظفيها بفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه تم التأكد من إصابة اثنين من موظفي المنظمة بفيروس كورونا المستجد.
وصرح المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، إن “العاملين غادرا المكتب، ثم ظهرت عليهما الأعراض في المنزل، وتم التأكد من إصابتهما بكوفيد 19”.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد إجراء الاختبارات، والتحاليل للحالتين تبينت إصابتهما بفيروس كورونا.
وكان مدير منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم” قد أعلن، أمس الاثنين، أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، مؤكداً أنه انتشر حول العالم بشكل أكبر مما كان في الصين.
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