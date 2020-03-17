الجفاف وكورونا.. بنك المغرب يكشف عن توقعات “متشائمة” في ظل الأزمتين

كشف بنك المغرب عن توقعات متشائمة بخصوص أداء الإقتصاد الوطني خلال العام الجاري، في ظل الأزمة المزدوجة التي تعرفها البلاد، والمتعلقة بقلة التساقطات المطرية من جهة، وبجائحة كورونا من جهة أخرى.

وأكد البنك عقب انعقاد اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن تستقر نسبة النمو في 2.3 بالمائة نظرا للظروف المناخية وانتشار الوباء دوليا، حيث ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية، بحسب تقديرات البنك بنسبة 2.7 بالمائة، مع حصيلة حبوب لا تتجاوز 40 مليون قنطار.

كما يرتقب أن تتراجع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.9 بالمائة بحسب تقديرات البنك.

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وفيما يخص السنة الفارطة، سجل البنك، أن آخر المعطيات الفعلية المتوفرة بخصوص الحسابات الوطنية والمتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2019 قد أشارت إلى تباطؤ النمو على أساس سنوي من 3 إلى 2.1 بالمائة، متأثرا على الخصوص بالأداء السلبي للأنشطة الفلاحية.

وفي مجمل 2019، يرجح أن يكون النمو قد تدنى إلى نسبة 2.3بالمائة نتيجة تراجع القيمة الفلاحية ب5..3بالمائة، موازاة مع ارتفاع في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3 بالمائة.