بسبب “كورونا”.. تأجيل “كوبا أمريكا” 2020 بالأجنتين وكولومبيا إلى السنة المقبلة

تقرر، رسميا، تأجيل نهائيات “كوبا أمريكا” المقررة السنة الجارية بكل من الأرجنتين وكولومبيا إلى السنة المقبلة بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة القارية قرار التأجيل بسبب المخاوف من استمرار تداعيات انتشار الفيروس بالتجمعات الرياضية، والتي تسببت في إصابات بالفيروس في صفوف لاعبين وجماهير في عدد من الدول، خاصة إسبانيا وايطاليا.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن التظاهرة المبرمجة ما بين 12 يونيو و12 يوليوز المقبل بكل من الأرجنتين وكولومبيا، تقرر تأجيلها حتى سنة 2021.

وشدد المصدر ذاته على كون المنافسة ستحتفظ بشكلها من حيث المجموعات مع تغيير في التاريخ، الذي سيصبح ما بين 11 يونيو و10 يوليوز من السنة المقبلة.

وأوضحت الجهة المنظمة للمسابقة اللاتينية، في بلاغ لها، أن الوضعية الحالية في العالم نتيجة تفشي فيروس “كورونا” فرضت تأجيل النسخة الـ 47 للتظاهرة الأمريكية للحؤول دوار استمرار تفشي الجريحة.