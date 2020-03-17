شحادة يطالب بافتتاح مراكز لفحوصات الكورونا بالبلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في أعقاب زيادة عدد المصابين بفيروس الكورونا، ومحاولة وزارة الصحة لزيادة عدد الفحوصات للمواطنين، وبالتالي الحد من انتشاره، أعلنت اليوم منظّمة "مركز داوود الحمراء" الطبيّة، عن تجهيزها لافتتاح ستة مراكز، لأخذ العيّنات والفحوصات الطبيّة.

هذا وسيتم افتتاح أولها غدًا، في تل أبيب، وبقيّة المراكز تُفتح تدريجيًا في كل من: حيفا، القدس، بيتح تيكفا، ريشون لتسيون وبئر السبع، وتكون مُتاحة للوصول بالسيارات، على مدار 24 ساعة.

وبهذا الصدد، أبرق النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي بالقائمة المشتركة، د. امطانس شحادة، رسالة لوزارة الصحة، يطالب من خلالها وبشكل فوري العمل على افتتاح مراكز مماثلة في البلدات والتجمعّات السكانية العربية.

وعقّب شحادة بالقول "لا يُعقل أن يتم إقصاؤنا في كل مرة بهذه الطريقة الفظّة. بالبداية تم تجاهلنا عندما نُشرت تعليمات وزارة الصحة فقط بالعبرية، والآن يتم أيضًا التمييز ضدّنا".

وأضاف "حتى عندما يتعلّق الأمر بالسلامة العامة، تكون الطريقة الأقصر لتنفيذ التعليمات والخطوات هي العنصرية".