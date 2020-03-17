كورونا بإيران: 135 وفاة جديدة وإفراج مؤقّت عن 85 ألف سجين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران، إلى 988، إثر تسجيل 135 حالة وفاة جديدة، كما أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء، الإفراج المؤقت عن أكثر من 85 ألف سجين، في إطار تدابير منع انتشار الفيروس في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

جاء ذلك في تصريحات لمسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة، كيانوش جيهان بور، الثلاثاء، نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال جيهان بور، إن بلاده سجلت وفاة 135 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 988 حالة.

وأضاف أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الأخير 1178، ليبلغ العدد الإجمالي 16 ألفا و169 حالة، موضحا أن 5 آلاف و389 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

في إيران اليوم (أ ب)

إفراج مؤقّت عن 85 ألف سجين

على صلة، أعلنت السلطات الإيرانية، الإفراج المؤقت عن أكثر من 85 ألف سجين، في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

Advertisements

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، في تصريح متلفز، أن نحو 50 بالمئة من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية، بحسب "الأناضول".

وأضاف أن السلطات اتخذت الإجراءات الاحترازية في السجون لمواجهة تفشي المرض.

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، ظهر الفيروس للمرة الأولى في إيران، بمدينة قم، لينتشر منها إلى سائر البلاد.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.