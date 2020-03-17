شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان عن كورونا: نحارب عدو خفي والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء‭‭ ‬‬إن الدولة ستفرض قيودا أخرى في إطار الجهود الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا. وأضاف ميتسوتاكيس في كلمة رسمية "نحن في حرب. مع عدو غير مرئي ولكن‭‭ ‬‬يمكن قهره". وسجلت اليونان 352 حالة إصابة بفيروس كورونا توفى أربعة منها.

وأمرت البلاد بإغلاق متاجر البيع بالتجزئة باستثناء الصيدليات والأسواق ومحطات البنزين اعتبارا من يوم الأربعاء. ودعا ميتسوتاكيس مجددا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.