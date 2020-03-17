شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تمنع الأهالي من مغادرة المنازل وتعطل جميع المؤسسات والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء قرارات تهدف لمكافحة فيروس كورونا تضمنت منع مغادرة المنازل وتعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية.

كما قررت منع التنقل بين المحافظات ومنع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص وتعليق وسائل النقل العام ووقف طباعة الصحف الورقية.

وتضمنت القرارات، التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، وقف العمليات والمراجعات الطبيّة واقتصار العمل على الحالات والعمليات الطارئة.