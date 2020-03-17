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شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تلغي حفلات الحدائق وتتحصن في قلعة وندسور والان نبدء بالتفاصيل
قال قصر بكنجهام اليوم الثلاثاء إن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ألغت حفلات الحدائق التي تقيمها سنويا وستتوجه إلى قلعة وندسور غربي لندن قبل الوقت المعتاد لذلك حيث ستقيم لفترة أطول من المقرر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
وأضاف القصر "بالتشاور مع الأطقم الطبية والحكومة تقرر إلغاء أو تأجيل عدد من المناسبات العامة التي تضم أعدادا كبيرة من الناس والمقرر أن تحضرها الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة في الأشهر المقبلة".
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