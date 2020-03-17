شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يدين خطف الحوثي لمديرات مدارس بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية باختطاف مديرات مدارس في صنعاء، ويحملها المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، ويطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإطلاق سراحهن وإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن اقتحام المنشآت المدنية والقيام بالأعمال الإرهابية التي تروع المدنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يدين خطف الحوثي لمديرات مدارس بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.