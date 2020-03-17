شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجيل أول وفاة جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضحت السلطات المحلية في ساراواك، بالجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، أن رجلاً 60 عاما توفي بمستشفى في كوتشينج، عاصمة الإقليم.

وذكرت لجنة مكافحة الكوارث التابعة لساراواك، أنه قد تم وضع نحو 193 من المخالطين المقاربين للمتوفى قيد الحجر الصحي المنزلي، وذلك على الرغم من أن المصدر الذي أصاب الرجل غير معروف.