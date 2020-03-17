شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تغلق "تاج محل" ومومباي تعمل بنصف طاقتها بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الهند معلمها السياحي الرئيسي تاج محل فيما صدرت تعليمات في مومباي المركز الاقتصادي البارز بالبلاد إلى الأشغال التي لا تقدم خدمات أساسية بإبقاء نصف قوتها العاملة بالمنازل وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا في جنوب آسيا.

وجاءت هذه الخطوات التي أعلن عنها في وقت متأخر من أمس الاثنين بعد أيام قليلة من إغلاق المدينة للمدارس ودور السينما والمراكز التجارية وصالات الألعاب الرياضية كما تم حظر التجمعات الكبيرة.

وولاية مهاراشترا في غرب الهند التي تقع بها مومباي هي الأكثر تضررا من الفيروس حيث سجلت 39 حالة إصابة أو ما يعادل نحو ربع الحالات في البلاد وعددها 126.

وبجانب تاج محل تم إغلاق عشرات المواقع الأثرية والمتاحف من بينها قرية أجانتا الأثرية ومغارات إلورا.

ووسعت الهند من قيود السفر أمس الاثنين لتحظر دخول المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية وتركيا والمملكة المتحدة.