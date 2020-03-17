قتلى بانفجار منشأة نفطية في ماليزيا

كوالالمبور ـ د ب أ: أعلنت السلطات الماليزية مقتل أربعة أشخاص وفقدان خامس جراء حريق وانفجار بمنشأة نفطية في بينجيرانج بالقرب من كوتا تينجي جنوب ماليزيا. ونقلت وكالة أنباء “برناما” الماليزية عن شركة بينجيرانج للتكرير والبتروكيماويات تأكيدها حدوث الحريق مساء امس الاول. وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن فريق الاستجابة للطوارئ يعمل مع السلطات المعنية عن كثب. وأضاف البيان أن الوضع تحت السيطرة وأن الأولوية الرئيسية هي لسلامة الأفراد والبيئة. وقالت الشركة إنها ستقوم بنشر معلومات إضافية فور إتاحتها. تجدر الإشارة إلى أن الشركة هي تحالف استراتيجي بين اثنتين من كبريات شركات النفط الوطنية حول العالم: بتروناس الماليزية وأرامكو السعودية.

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