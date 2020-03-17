طبيبة إماراتية توضح الفارق بين أعراض كورونا والإنفلونزا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سلالة من سلالات كورونا، حيث تم التعرف عليه لأول مرة في عدد من المصابين بأعراض الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين.

وقالت الدكتورة عائشة البسطي، اختصاصي أول طب أسرة في هيئة الصحة بدبي لـ"العين الإخبارية": "إن الأعراض التي تصطحب مريض الإنفلونزا وفيروس "كورونا" تتشابه بعض الشيء، لذلك يتم اللجوء إلى التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، لتحديد ما إذا كان المصاب في إحدى المناطق الموبوءة أو قام بمخالطة بعض المصابين بالفيروس للتأكد من صحة وسلامة المريض".

وشددت البسطي على أهمية اتباع الأفراد للتعليمات المتعلقة بالنظافة والتعقيم المستمرين.