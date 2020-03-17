انت الان تتابع إندونيسيا تمنع دخول مواطني إيران و6 دول أوروبية خوفا من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جاكرتا يوم الثلاثا

قالت وزارة الخارجية الإندونيسية إن البلاد ستحظر دخول وعبور زائرين من ست دول أوروبية إلى جانب إيران بدءا من 20 مارس آذار سعيا لدرء خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان أنه على مدى الشهر المقبل، سيتعين على المسافرين الذين يودون زيارة إندونيسيا الحصول على شهادة طبية من بلدانهم وأن يتقدموا للحصول على تأشيرة دخول من البعثات الإندونيسية.

وأضافت أن القيود المفروضة على المسافرين من الصين ومدينة دايجو وإقليم جيونجسانجبوك في كوريا الجنوبية لا تزال سارية.